Incidente stradale sulla Strada Statale 115 nel tratto compreso tra Licata e Palma di Montechiaro. Non è ancora chiara la dinamica con la Polizia che sta tentando di ricostruire le cause del sinistro. Ci sarebbero feriti e sulla SS 115 sono arrivate un’ambulanza del 118 e anche un Elisoccorso. I Vigili del Fuoco stanno lavorando per aprire le portiere di uno dei veicoli rimasti coinvolti nell’incidente.