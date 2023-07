Pubblicità

Incidente stradale in via Principe di Napoli, nel quartiere Marina. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale, una utilitaria e uno scooter. Nell’impatto a riportare le conseguenze peggiori, è stata una ragazza alla guida del mezzo a 2 ruote. Sul posto si è recata un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso che ha trasportato al nosocomio la ferita. Viabilità momentaneamente interrotta in via Principe di Napoli. La Municipale sta eseguendo i rilievi del caso.