Pubblicità

Incidente stradale sul ponte di via Mazzini. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati due mezzi. Sul posto sta operando la Polizia municipale. Una parte del sovrappasso è stata momentaneamente chiusa al transito per permettere i rilievi ai Vigili urbani e per lo spostamento dei mezzi rimasti coinvolti nel sinistro.