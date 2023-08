Pubblicità

Incidente stradale autonomo in Piazza Progresso. Per cause in corso di accertamento, uno scooter ha urtato la passerella dove sono state ospitate le sfilate di moda delle ultime sere. Nell’impatto, i due occupanti del ciclomotore hanno riportato ferite. Sul posto si sono recate 2 ambulanze del 118 in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i feriti sono stati trasportati. In Piazza Progresso anche un equipaggio della Polizia per i rilievi. I primi soccorsi sono stati prestati da alcune delle commercianti della fiera di Sant’Angelo.