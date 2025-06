Un giovane palmese è rimasto ferito dopo un incidente con lo scooter in via Roma, all’incrocio con Piazza Matteotti. Sul posto i Carabinieri, la Protezione civile comunale e l’ambulanza del 118. Due le persone che viaggiavano sul ciclomotore che ha finito la proprio corsa contro un muro. Entrambi hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita. Su Palma di Montechiaro, a scopo precauzionale, è stato anche fatto atterrare un mezzo aereo di soccorso.