È un bilancio pesantissimo quello dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri all’altezza della stazione di servizio sulla Strada Statale 115 in territorio di Palma di Montechiaro. A scontrarsi una moto e un pick-up. Feriti gravemente il centauro e la passeggera trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono confluite diverse ambulanze del 118. Rilievi da parte della Polizia per ricostruire la dinamica del bruttissimo sinistro.