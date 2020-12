Sale a 5 il bilancio di feriti in seguito al tragico incidente stradale di lunedì sera costato la vita alla licatese Maria Assunta Candiano di 59 anni. In seguito all’impatto avvenuto sulla Statale 115 in direzione di Agrigento, negli ospedali “San Giovanni di Dio” e “San Giacomo d’Altopasso” sono finiti la giovane passeggera della Volkswagen Golf, una trentenne licatese, figlia della donna deceduta, i due occupanti del furgone, mezzo utilizzato per trasporto arredi e traslochi, e una coppia agrigentina che si trovava a bordo di una Lancia Libra.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e le indagini sono state affidate alla Polizia Stradale di Agrigento.