È stato disposto il sequestro della salma del centauro licatese di 45 anni deceduto ieri in seguito ad un incidente stradale avvenuto in via Torregrossa. La Magistratura agrigentina vuole vederci chiaro e con ogni probabilità verrà disposta anche l’esecuzione di un esame autoptico. Non c’è pertanto ancora una data per il funerale.