Ha assunto contorni tragici l’incidente stradale che intorno all’una della notte passata si è verificato in zona Canticaglione, a pochi chilometri da Licata. Nel sinistro (sarebbe un frontale tra due vetture) ha perso la vita una ragazza licatese di 19 anni a causa delle ferite riportate. La sua situazione era subito apparsa grave già all’arrivo dell’ambulanza del 118. Ne è stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Ma per la giovanissima licatese non c’è stato nulla da fare. Ferito gravemente anche un giovane. Anche per lui si è reso necessario il trasferimento in ospedale al San Giovanni di Dio di Agrigento a causa delle ferite riportate. E’ stato operato ed è in gravi condizioni. Sull’incidente mortale di Canticaglione stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Licata che stanno provando a far luce sulla dinamica.