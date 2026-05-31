Tragico incidente stradale in contrada Tenutella, tra Licata e Gela. Nello scontro tra una vettura e un ciclomotore, ha perso la vita il motociclista. Sul posto il 118, la Polizia. Atterrato anche un mezzo aereo di soccorso ma non è stato possibile salvare la vita allo sfortunato centauro di 35 anni originario di Pozzallo. La Strada Statale 115 è momentaneamente bloccata con viabilità deviata su percorsi alternativi.