Tragico incidente stradale in contrada Tenutella, tra Licata e Gela. Nello scontro tra una vettura e un ciclomotore, ha perso la vita il motociclista. Sul posto il 118, la Polizia. Atterrato anche un mezzo aereo di soccorso ma non è stato possibile salvare la vita allo sfortunato centauro di 35 anni originario di Pozzallo. La Strada Statale 115 è momentaneamente bloccata con viabilità deviata su percorsi alternativi.
Incidente mortale in contrada Tenutella, deceduto motociclista
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