Verrà eseguito questo pomeriggio alle ore 16,30 l’esame autoptico sul corpo del 45enne licatese Enzo Lo Vullo deceduto mentre era a bordo della propria moto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel giorno di Santo Stefano in via Torregrossa. L’esame è stato disposto dalla Magistratura agrigentina. Una volta completata l’autopsia, la salma verrà restituita alla famiglia per il funerale in programma venerdì pomeriggio in Chiesa Madre alle ore 15,30.