Pubblicità

Incidente mortale questa mattina in corso Giovanni Battista Odierna, a Palma di Montechiaro. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro un muro. A perdere la vita è Giuseppe Mancuso, 74 anni, originario di Caltanissetta. Insieme a lui, nel lato passeggero, c’era la moglie che nell’impatto è rimasta gravemente ferita. Quest’ultima è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Ancora poco chiara la dinamica. I due si trovavano a bordo di una Lancia Y quando si sarebbero schiantati contro un muro. Sul posto gli agenti della polizia locale di Palma di Montechiaro e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Licata.