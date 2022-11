Pubblicità

Incidente mortale a Palma di Montechiaro. Il sinistro si è verificato in contrada Brancatello, strada interna che congiunge alla Statale 115 dal centro di Palma. A perdere la vita S.C. 64 anni che ha quasi certamente accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua Fiat punto. L’incidente ha coinvolto anche un’altra vettura che secondo le prime ricostruzioni viaggiava sulla corsia opposta. Sul posto su è portata un’ambulanza del 118 ed è stato fatto atterrare anche l’elicottero sanitario. Ma per il 64enne palmese non c’era già più nulla da fare. Indagini in corso da parte della Polizia municipale di Palma di Montechiaro. A supporto, in contrada Brancatello anche un equipaggio della Polizia.