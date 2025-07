Un incidente stradale si è verificato intorno alle 11 all’altezza del chilometro 238 della Strada Statale 115, in territorio di Licata. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono stati una moto e un’autovettura. Sul posto sono confluiti due equipaggi del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi. Da una prima ricostruzione, non ci sarebbero feriti gravi e le ambulanze hanno trasportato in ospedale quattro persone per accertamenti clinici. Due in codice giallo e due in codice verde. Nessuno è in pericolo di vita. Gravi danni per i mezzi.