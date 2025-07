Altro incidente stradale in questa domenica di fine luglio. Dopo quello di questa mattina sulla Strada Statale 115, questo pomeriggio il sinistro si è verificato in corso Italia all’altezza dell’incrocio con via Verdi. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono state due vetture. Tre feriti lievi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Danni ingenti per le vetture rimaste coinvolte.