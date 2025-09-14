Brutto incidente stradale sulla Strada Statale 115 poco oltre il bivio che immette in via Gela. Per cause in corso di accertamento, una vettura è uscita di strada ribaltandosi e finendo la propria corsa nello spazio esterno di una auto concessionaria presente sulla 115. In zona sono rapidamente confluiti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina, le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Danni ingenti. Fortunatamente praticamente illesa la conducente del veicolo che si è capovolto.
Brutto incidente sulla SS 115, auto finisce in un’esposizione mezzi
