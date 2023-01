Pubblicità

Altro incidente stradale in via Torregrossa. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono state due utilitarie: una Fiat Panda e una Punto. Nell’impatto la Panda si è parzialmente capovolta. Sul posto I pompieri del distaccamento di corso Argentina e la Polizia municipale per l’esecuzione dei rilievi. Secondo le prime indiscrezioni, non ci sarebbero fortunatamente feriti gravi.