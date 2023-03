Pubblicità

Le forze dell’ordine stanno provando a ricostruire la dinamica di un incidente stradale verificatosi in Piazza Attilio Regolo pochi minuti fa. Secondo una prima ricostruzione, un’automobile avrebbe urtato un’anziana finita pesantemente al suolo per via dell’impatto. Sul posto si è portata un’ambulanza del 118 in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Il fatto è avvenuta davanti alla Tenenza della Guardia di Finanza.

Notizia in aggiornamento