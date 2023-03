Pubblicità

La Polizia sta ricostruendo la dinamica di un incidente stradale che ha portato al ferimento di un anziano licatese. I fatti si sono verificati poco dopo le 20 in corso Umberto all’incrocio con corso Serrovira. L’anziano sarebbe stato urtato da una vettura sbucato da corso Serrovira. L’uomo è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale.