Un incidente stradale si è registrato all’altezza di contrada Desusino sulla SS115 tra Licata e Gela. Non si conoscono ancora i dettagli ma l’impatto sarebbe stato grave. In seguito al sinistro si è generato un lungo serpentone di automobili. Sul posto gli agenti della Polstrada di Gela per i primi rilievi.

Notizia in aggiornamento