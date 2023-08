Pubblicità

Bruttissimo Incidente stradale all’incrocio tra via Gela e strada statale 115. 2 le autovetture coinvolte, di cui 1 elettrica. Feriti trasportati in ospedale da un’ambulanza del 118. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Licata che hanno lavorato non poco per l’estricazione dei feriti e la messa in sicurezza della vettura elettrica. Sul posto anche i Carabinieri della locale Compagnia.