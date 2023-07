Pubblicità

Bruttissimo incidente stradale all’alba di oggi in contrada Desusino, tra Licata e Gela. Per cause ancora in fase di accertamento a scontrarsi sono stati una utilitaria e un camion. A riportare la peggio, gli occupanti della vettura, un fratello ed una sorella. Per l’automobilista si è reso necessario infatti il trasferimento in elisoccorso a causa delle ferite riportate. Il camion si sarebbe capovolto. Sul posto sono confluite le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina e le ambulanze del 118 in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.