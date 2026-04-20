Incidente stradale in pieno centro città. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 e un mezzo dei Vigili del Fuoco. L’impatto è avvenuto in corso Umberto all’altezza dell’incrocio con via Asmara. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo dei pompieri proveniva dal ponte Federico secondo di Svevia. Fortunatamente non ci sono feriti anche se la Fiat 500 ha subìto danni nella parte anteriore.