Incidente stradale all’altezza della rotonda tra corso Argentina e il ponte sulla foce del fiume Salso. Per cause in corso di accertamento, a scontrarsi sono state 2 vetture, una Jeep e una Bmw. Sul posto I Carabinieri della Compagnia di Licata che stanno eseguendo i rilievi. Non ci sarebbero feriti ma nell’impatto i due veicoli sono rimasti pesantemente danneggiati.