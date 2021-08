Pubblicità

Incidente con feriti all’altezza della rotatoria all’incrocio tra Corso Umberto e corso Serrovira. Per cause ancora in corso di accertamenti, a scontrarsi uno scooter e un’utilitaria. A riportare i danni peggiori è stato il centauro che avrebbe impattato il parabrezza della vettura. Sul posto gli agenti del commissariato di via Campobello per i rilievi e un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per il trasporto dei feriti. Intervenuti anche i Vigili del fuoco del locale distaccamento di corso Argentina per coadiuvare le operazioni di soccorso.