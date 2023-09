Pubblicità

Un altro, l’ennesimo, incidente stradale all’altezza del bivio di via Gela che dalla Statale 115 immette in città. Per cause ancora in fase di accertamento, a scontrarsi sarebbero stati 2 mezzi, una automobile e una moto. Sul posto si sono portate 2 ambulanze del 118 in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e un equipaggio a testa di Carabinieri e Polizia. Ci sarebbero feriti. Tanto che nella zona è appena atterrato un velivolo dell’elisoccorso per il trasporto aereo dei feriti.

Aggiornamento ore 15 – L’elisoccorso sta trasferendo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta il centauro coinvolto nell’incidente. È lui ad aver riportato le conseguenze peggiori sebbene sia cosciente. Ferite più lievi per gli occupanti dell’automobile.