Nuovo incidente stradale in via Torregrossa. Stavolta per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per gli occupanti del mezzo, si tratta di due giovani, finiti fuori strada autonomamente. I due hanno riportato solo qualche contusione. La vettura ha invece riportato seri danni e per rimuoverla si è reso necessario l’intervento di un carro attrezzi. Sul posto sono confluiti un equipaggio dei Carabinieri e uno della Polizia per i rilievi.