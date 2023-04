Pubblicità

Incidente autonomo all’altezza della curva di Torre di Gaffe, sulla Strada Statale 115. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda è finita fuori strada e si è capovolta. Fortunatamente illeso l’automobilista che era anche l’unico occupante del mezzo. Sul posto un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.