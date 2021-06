Pubblicità

Un incidente autonomo a Mollarella. Un motociclista è finito fuori strada e si è ferito ad una spalla. Sul posto sono arrivati per primi i poliziotti del commissariato di via Campobello. Le ambulanze del 118 di Licata erano impegnate in altri incidenti ed è arrivata l’ambulanza di Gela, scortata da polizia e carabinieri.