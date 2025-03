Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente autonomo che ha visto un’Auto ribaltata in via Gela la notte scorsa. Il conducente a bordo dell’auto fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenute un’equipaggio del 118 in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, la Polizia e i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina.