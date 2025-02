Brutto incidente stradale sulla Statale 115, poco fuori Palma di Montechiaro in direzione Agrigento. Per cause ancora in corso di accertamento, a scontrarsi sono state due vetture, una delle quali si è ribaltata. C’è un ferito trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118. A gestire la viabilità e ad occuparsi dei rilievi sono i Carabinieri.