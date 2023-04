Pubblicità

Scontro tra un’auto e una moto pochi minuti fa in corso Argentina. L’impatto ha coinvolto una Fiat Panda e una moto di grossa cilindrata. Sul posto una pattuglia della Polizia municipale per regolare la viabilità. In corso Argentina è giunta anche un’ambulanza del 118 in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero feriti. I mezzi hanno riportato gravi danni.