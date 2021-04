Polizia, Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso sono intervenuti in via Principe di Napoli all’altezza della zona riservata ai cantieri navali. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe verificato un incidente che ha richiesto il trasferimento ospedaliero di una persona ferita.

Aggiornamento ore 18,45 – L’operaio rimasto ferito nell’incidente del primo pomeriggio, secondo quanto la nostra redazione ha avuto modo di apprendere da fonti ospedaliere, è ricoverato al Pronto soccorso in regime di codice rosso. Ad ingare sui fatti, gli agenti del commissariato di Polizia.