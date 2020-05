Un incidente stradale viene segnalato all’altezza della cura di Poggio di Guardia, in direzione di Licata, sulla Strada Statale 115. Dalle prime notizie che giungono dal posto, pare che un mezzo adibito al trasporto di prodotti di ortofrutta si è ribaltato. Sul posto si è portata una volante dei Carabinieri della Compagnia di Licata. All’altezza della curva di Poggio di Guardia si registrano code di auto in entrata e in uscita da Licata.