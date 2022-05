Pubblicità

Un’automobile e uno scooter sono rimasti coinvolti in un incidente stradale all’altezza di viale Caduti in Guerra, nel quartiere Fondachello. Sul posto si è recata anche un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. Il conducente dello scooter è infatti rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.