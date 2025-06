COMUNICATO STAMPA dell’Ufficio di Pastorale Sociale ed il Consiglio Pastorale Diocesano dell’Arcidiocesi di Agrigento.

Dati i recenti fatti di cronaca riguardanti l’inchiesta della Procura su vari appalti pubblici, l’Ufficio di Pastorale Sociale ed il Consiglio Pastorale Diocesano richiamano la comunità Agrigentina alla responsabilità morale e al senso civico: la verità, la legalità, la giustizia e il bene comune sono il fondamento di ogni comunità civile e trovano la loro linfa vitale e origine nel Vangelo.

In un contesto che lascia intravedere pratiche clientelari, distorsioni del bene pubblico e possibili comportamenti illeciti, la Chiesa agrigentina non può restare in silenzio ed indifferente.

Ci uniamo all’invito del Procuratore della Repubblica di Agrigento affinché, chiunque sia a conoscenza di fatti o dinamiche rilevanti, si assuma la piena responsabilità di collaborare con la magistratura e con le forze dell’ordine. Questa richiesta non è solo un appello civile, ma anche una profonda chiamata evangelica e morale, che trova pieno fondamento nella Dottrina Sociale della Chiesa. Come autorevolmente ricordato nelle encicliche, in particolare nella “Caritas in veritate”, e nel Compendio della Dottrina Sociale, la legalità è condizione essenziale per la giustizia sociale, per la promozione della dignità della persona e per la costruzione del bene comune.

Si depreca la corruzione, in ogni sua forma, perché è un male che distrugge il tessuto sociale, togliendo risorse ai più deboli e minando la fiducia tra cittadini e istituzioni. Non può in nessun modo trovare giustificazione l’omertà e la complicità ad un sistema ingiusto e corrotto. Non si può restare spettatori del degrado morale. Si fa un appello forte alla coscienza di ogni cittadino, imprenditore, amministratore, politico, professionista a scegliere con coraggio la verità, la giustizia e la responsabilità.

È tempo per la nostra città, designata Capitale Italiana della Cultura, di ricostruire il tessuto civile con scelte limpide, trasparenti e partecipate.

Ufficio di pastorale sociale Consiglio Pastorale diocesano – Arcidiocesi di Agrigento