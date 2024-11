Incendio domestico in via Panepinto (Villaggio Agricolo), danni notevoli in una abitazione. A scatenare le fiamme sarebbe stato un lumino votivo andato combusto. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina e le forze dell’ordine. Intervenuta anche un’ambulanza del 118. Non ci sono per fortuna feriti. Ecco le immagini.