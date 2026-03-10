Un mezzo agricolo è stato avvolto dalle fiamme questa mattina in un capannone di contrada Safarello. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno domato l’incendio. Il mezzo è ovviamente molto danneggiato. Al momento del rogo, nella zona non sarebbero stati presenti testimoni.
Trattore a fuoco in contrada Safarello, ecco le foto
