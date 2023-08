Pubblicità

Una vettura a fuoco e un tamponamento sulla Statale 115. È il bilancio del sabato appena trascorso. I vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina sono dovuti intervenire in via Bellini – nel rione Fondachello – per l’incendio di una Fiat 500 parcheggiata per strada. Ad andare in fiamme (sembrerebbe per un corto circuito) una Fiat 500.

In serata invece un tamponamento con feriti sulla SS 115 all’altezza del bivio per Mollarella. Nell’impatto tra 2 vetture, si è registrato un ferito trasportato in ospedale a bordo di una ambulanza del 118.