Un vastissimo incendio si è sviluppato nella parte posteriore di un magazzino adibito alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in via don Pino Puglisi, strada laterale alla Statale 115. Fumo nerissimo e denso visibile da ogni parte della città. Sul posto i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, la Protezione civile comunale, i Carabinieri e la Guardia di Finanza. In fiamme sarebbe andato diverso materiale in legno ed altri pezzi infiammabili.