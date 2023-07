Pubblicità

Sono servite 2 ore di lavoro ai Vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina per domare un incendio che, intorno a mezzanotte, ha aggredito uno stabilimento balneare in costruzione tra Pisciotto e Torre di Gaffe. Sul posto si sono portati equipaggi di Polizia e Guardia di Finanza. Indagini in corso per risalire alle cause del rogo, con la pista dolosa che sembra essere la più probabile. I danni sarebbero molto ingenti (soprattutto per quanto riguarda un locale adibito a magazzino), una ricognizione certa la si potrà fare nelle prossime ore. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Dettagli e immagini nell’edizione odierna di Lanterna TG.