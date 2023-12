Pubblicità

Atto incendiario nella notte ai danni di un negozio di fiori. Da quanto è stato catturato dalle telecamere di videosorveglianza della zona, due individui si sono avvicinati al furgone parcheggiato all’esterno della rivendita e hanno cosparso di benzina il mezzo prima di appiccare il fuoco. I danni sarebbero notevolissimi: oltre al mezzo, è infatti andato perduto anche il carico pronto e già stipato per le consegne odierne. I fatti si sono verificati intorno alle 2,30 del mattino. Sul posto – allertati da una chiamata alla centrale operativa – si sono portati i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno faticato non poco per domare le fiamme. Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato di Polizia.