I Carabinieri della Compagnia di Licata indagano su quella che sembra a tutti gli effetti essere una intimidazione ai danni di una donna. I fatti successi in via Marcotto (Traversa di via Salso) dove è stato incendiato il portone della palazzina dove la donna risiede. Una bottiglietta di plastica con del liquido infiammabile è stata rinvenuta a poca distanza. A denunciare l’accaduto è stata la donna che si è presentata dai carabinieri. Le fiamme non hanno causato particolari danni al portone. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire l’episodio. Al vaglio l’eventuale presenza di telecamere nella zona.