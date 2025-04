È stato spento dopo diverse ore di lavoro il vasto incendio che nel primo pomeriggio ha aggredito un capannone in contrada Piano Bugiades. Sul posto hanno operato due squadre di Vigili del Fuoco, una proveniente anche da Canicattì. Secondo una prima ricostruzione, nella combustione sarebbero andati a fuoco pneumatici e materiale in plastica. Da lì il fumo nero visibile anche a chilometri di distanza. Indagini per risalire alle cause del rogo sono state avviate dai Carabinieri della Compagnia di Licata.