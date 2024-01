Pubblicità

Siamo vicini emotivamente ma anche e soprattutto dal punto di vista operativo alla città di Licata. Stiamo seguendo passo passo l’evolversi della situazione dall’interno dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Angelo Balsamo con la vicesindaca Francesca Platamone, insieme ai nostri consiglieri comunali. Apprezziamo il lavoro dei Vigili del Fuoco arrivati a Licata da ogni parte dell’Isola, del Corpo Forestale, della Protezione civile, della Prefettura, delle forze di Polizia e dei tantissimi cittadini volontari. Desideriamo anche ringraziare per l’attenzione al territorio l’europarlamentare Annalisa Tardino, per l’interlocuzione aperta con il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. Aprire un tavolo-Licata a livello di Governo regionale è necessario per superare una fase di emergenza ambientale e sociale come quella attuale. E ci stiamo adoperando affinché ciò accada nel più breve tempo possibile.

Così in una nota, la sezione cittadina della Lega Salvini Premier.