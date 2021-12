Pubblicità

A Palma di Montechiaro è il giorno del dolore per la scomparsa della piccola Gaia Ginevra dopo l’incendio sviluppatosi in una palazzina a tre piani di via San Giuseppe dove risiede la famiglia Manganello. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per risalire alle cause del rogo che pare essere stato causato da un corto circuito. La palazzina è stata posta sotto sequestro.

Il Sindaco di Palma Stefano Castellino ha annullato per lutto gli eventi natalizi inseriti nel programma natalizio palmese.