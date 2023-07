Pubblicità

Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia (in ausilio) sono confluiti in via Gioberti (traversa di corso Italia) per una segnalazione di incendio all’interno di una palazzina. Segnatamente al secondo piano. Non c’erano fiamme a vista all’arrivo dei pompieri ma solo del fumo. I vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina ancora stanno accertando cosa sia avvenuto. Resta da capire se l’immobile fosse occupato o meno. Ma la situazione non desta preoccupazione.