Pubblicità

Il Presidente della Commissione consiliare conoscitiva d’indagine, Giuseppe Federico, ha richiesto un’audizione all’assessore regionale ai Servizi di Pubblica Utilità, Roberto Di Mauro, per discutere l’incendio presso la ditta Omnia di Licata.

“A seguito di varie interlocuzioni – si legge nella richiesta – i componenti la Commissione Federico, Burgio, Callea, Cammilleri, Spiteri e Russotto chiedono un incontro per approfondimenti ed eventuali provvedimenti urgenti da adottare per la messa in sicurezza del sito in questione”. La Commissione sarà accompagnata in Assessorato regionale dalla Presidente del Consiglio, Anna Triglia.