Sabato 27 luglio alle ore 11:00 Sit in davanti i cancelli del Centro Raccolta Rifiuti Omnia di

contrada Bugiades a Licata per chiedere la bonifica del sito dopo l’incendio del 21 gennaio scorso

e del nuovo principio d’incendio della scorsa settimana.

Sarà l’occasione per illustrare alla stampa e alla città l’interrogazione parlamentare presentata

dall’on Valentiva Chinnici e dall’intero Gruppo Pd all’Ars, all’assessore alla Salute ed al Presidente

della Regione, sui danni causati dagli incendi dei rifiuti a Licata e in altri comuni e sui

provvedimenti adottati per evitare rischi alla salute dei cittadini.

L’interrogazione ha una rilevanza regionale in quanto partendo dall’incendio di Licata, si sono

acquisiti dati che mostrano l’esistenza di dubbi sulle corrette procedure seguite, a tutela della salute,

in tutti i casi in cui si sviluppano incendi di rifiuti in Sicilia.

Siccome il fenomeno è in forte espansione, l’interrogazione ha l’obiettivo di portare a conoscenza i rischi sulla salute delle persone e di invitare la Regione a rivedere le procedure oltre a finanziare la bonifica dei siti.

Saranno presenti L’on Michele Catanzaro, capogruppo Pd all’A.R.S.; L’on. Valentina Chinnici,

Parlamentare Regionale PD; L’on Giovanna Iacono, Parlamentare Nazionale; Simone Di Paola

Segretario Provinciale; Tiziana Alesci vice segretaria provinciale; Franco Piro Responsabile del

Dipartimento Economia del Pd Sicilia; Massimo Ingiaimo Invitato Permanente direzione Nazionale

Pd, Enzo Sica Segretario del Circolo PD; Eugenio Cottone, Chimico.