Sono in programma per la giornata di domani gli interrogatori di garanzia per i due arrestati (in carcere) per l’incendio al centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades. Si è completato il collegio difensivo di Famà, D’Antona e Antona assistiti rispettivamente dagli avvocati Tony Ragusa, Carmelo Pitrola e Calogero Meli. Dagli interrogatori in programma a partire da domani, gli investigatori contano di trarre ulteriori indizi in ordine all’indagine sfociata nei provvedimenti emessi ieri.